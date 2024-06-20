Спасатель назвал главные правила поведения во время смерча

При приближении смерча нужно постараться укрыться в здании и отойти подальше от окон, так как наибольшую опасность для людей представляют обломки зданий, конструкций и сломанные деревья. Уехать на автомобиле от смерча нельзя – поток ветра, скорее всего, догонит его и перевернет. Если нет времени на то, чтобы укрыться, нужно лечь на землю, рассказал 360.ru спасатель, инструктор Максим Штыб.

Если во время стихии человек оказался на улице, от нужно постараться найти здание для укрытия или спуститься в метро. Также можно встать за зданием, но при этом важно находиться на перпендикулярной ветру стороне.

«Если есть возможность, можно попытаться уйти от него перпендикулярно его движению. Если он приближается — лечь на землю, — отметил спасатель. — Чем меньше ваша площадь, тем меньше шансов, что вас поразит осколок, унесет или отбросит ветром».

Обогнать смерч невозможно, но можно попробовать уехать в другую сторону, двигаясь перпендикулярно движению ветра, добавил Штыб. Однако это все-таки опасно – лучше всего выйти из машины и укрыться в здании, подчеркнул он.

Также опасно при сильном ветре и смерче пытаться укрыться под рекламными щитами, деревьями. Даже находиться рядом с какими-либо конструкциями опасно, заключил он.

Напомним, Гидрометцентр сегодня сообщил, что в Москве наблюдаются все условия для формирования смерча. Также они отмечаются в Смоленской, Псковской и Новгородской областях. Другие синоптики при этом сообщили, что вероятность смерча в Москве оценивается в 20-30%, а в Ярославской, Костромской областях или на юге Вологодской области – в 30-40%.

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