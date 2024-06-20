Спасатели вызволили москвича, застрявшего в биотуалете во время урагана

Сотрудники МЧС вытащили застрявшего в биотуалете москвича, который не смог выбраться из упавшей кабинки во время урагана «Эдгар». Об этом написал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал кадры с места инцидента. По данным журналистов, мужчина зашел в кабинку и в этот момент сильный ветер уронил ее. Туалет упал дверью вниз, из-за чего мужчина оказался в ловушке.

Пострадавший позвонил в экстренные службы. Приехавшие спасатели вызволили москвича, обошлось без трагедии. Рядом ветер повалил и другие кабинки.

Москвичей незадолго до этого предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков за час.

На улицы города дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.