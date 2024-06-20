Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели вызволили москвича, застрявшего в биотуалете во время урагана

Shot показал видео спасения москвича, застрявшего в биотуалете из-за урагана

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Сотрудники МЧС вытащили застрявшего в биотуалете москвича, который не смог выбраться из упавшей кабинки во время урагана «Эдгар». Об этом написал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал кадры с места инцидента. По данным журналистов, мужчина зашел в кабинку и в этот момент сильный ветер уронил ее. Туалет упал дверью вниз, из-за чего мужчина оказался в ловушке.

Пострадавший позвонил в экстренные службы. Приехавшие спасатели вызволили москвича, обошлось без трагедии. Рядом ветер повалил и другие кабинки.

Москвичей незадолго до этого предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков за час.

На улицы города дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами