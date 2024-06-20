Начальника ингушского отдела полиции уличили в распространении порно в рабочем чате

Начальника одного из ингушских отделов МВД заподозрили в распространении порнографии. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Коллеги 46-летнего полицейского провели проверку публикаций, сделанных им в служебном чате более чем на 40 человек. По некоторым данным, мужчина отправил сослуживцам 12 роликов. Шесть из них, как показала экспертиза, действительно содержали контент для взрослых.

Теперь в отношении майора готовятся возбудить уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Материалы проверки уже переданы в республиканский СК.

До этого фигурантами дела об обмене детским порно стали полицейские из Германии. Пятеро немцев в возрасте от 22 до 25 лет состояли в специальных чатах, в которых они обменивались материалами с нацистскими символами и детской порнографией.

Ранее в базах для обучения ИИ-генераторов изображений нашли 1000 файлов с детским порно.