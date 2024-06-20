Мужчина из-за урагана застрял в биотуалете

В Москве мужчина застрял в биотуалете из-за сильного ливня с ураганным ветром. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что инцидент произошел в Дорогомилово. Из-за ветра конструкция упала дверью на землю.

До этого сообщалось, что по меньшей мере семь человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и Московской области. По информации Shot, в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявшее на светофоре.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.