ВСУ атаковали два села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали два населенных пункта Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Муром Шебекинского городского округа после атак FPV-дронов в трех частных жилых домах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Как заявил чиновник, в селе Петровка Белгородского района сдетонировал беспилотник-камикадзе. В результате сгорело одно домовладение. Еще один беспилотный летательный аппарат упал на крышу частного жилого дома, в нем пробита кровля. Кроме того, повреждения получил рядом стоящий гараж.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы.

20 июня губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что рано утром на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошел хлопок и возгорание резервуара, предположительно, в результате атаки беспилотника.

Чиновник добавил, что в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки дрона, он разорвался в воздухе.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.