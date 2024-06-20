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Роспотребнадзор опросил более 2 тыс. человек после вспышки ботулизма

Роспотребнадзор выявил ботулинический токсин в остатках готовой еды

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Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора вместе с сотрудниками полиции опросили свыше 2 тыс. граждан после массового отравления готовой едой из доставки. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что среди опрошенных были найдены лица с симптомами ботулизма.

Кроме того, аналитики Роспотребнадзора проанализировали пробы, взятые с остатков готовой еды, и обнаружили следы ботулинического токсина.

В ведомстве также напомнили, что для отравившихся открыта горячая линия.

По делу о массовом отравлении арестованы гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин, глава отдела качества той же компании Елена Машкова, директор компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар «Савон-К» Карим Норматов.

Следствие пришло к выводу, что Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу.

Ранее стало известно, сколько тонн продукции ликвидировали в Москве из-за случаев ботулизма.

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