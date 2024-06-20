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Приезжий вымогал у сестры бойца СВО деньги

В Иваново приезжий вымогал у сестры бойца СВО деньги и угрожал диаспорой

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Иваново достоянием общественности стал конфликт между местной жительницей и приезжим из Дагестана, который якобы занимался вымогательством и угрожал ей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Русская Община ZOV».

По словам родственницы мужчины, который проходит службу на СВО, приезжий требовал с нее и ее подруги деньги, а также обещал позвать диаспору, чтобы «разобраться» с неугодными людьми. Что стало причиной конфликта между сторонами, не уточняется. До этого мужчина устраивал стрельбу из пневматического оружия в общежитии.

Девушка обратилась за помощью к членам «Русской общины», а также вызвала правоохранителей. В итоге после разговора с общественниками и приезда полиции мужчина извинился перед родственницей бойца. К моменту разговора мужчину сопровождала «группа поддержки».

До этого в Подмосковье мигрантка захватила квартиру участника СВО и поселила там других иностранцев.

Ранее россиянка сбежала от бойца СВО с миллионом рублей к любовнику.

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