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Несколько человек пострадали из-за урагана в Москве и области

Shot: семь человек пострадали из-за урагана «Эдгар» в Москве и области

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

По меньшей мере семь человек пострадали из-за последствий урагана «Эдгар» в Москве и Московской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Согласно информации канала, в Тимирязевском районе дерево рухнуло на 79-летнего мужчину, он повредил руку. А в Гагаринском районе дерево повалилось на автомобиль, стоявшее на светофоре.

По данным Telegram-канала Mash, один мужчина застрял в биотуалете в Дорогомилово на западе Москвы. Из-за ветра конструкция упала дверью на землю. На Волоколамском шоссе дерево упало сразу на шесть автомобилей, пострадал мужчина.

Москвичей предупреждали, что 20 июня их город ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в столице выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям столицы из-за экстремальной погоды.

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