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Семья намерена отсудить 5 млн рублей за ожоги ребенка из-за неисправного чайника

Костромская семья требует 5 млн руб. за ожоги ребенка из-за неисправного чайника

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Костромской области местные жители подали в суд на продавца электрочайника — он продал им неисправный товар, из-за которого их пятилетний ребенок получил страшные ожоги. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда города.

Согласно материалам дела, у нового электроприбора оторвалась ручка и кипяток вылился на дошкольника. Пострадавший получил сильнейшие ожоги и был госпитализирован в районную больницу: там ребенок наблюдался сначала в шоковом, а затем в ожоговом отделении.

«В настоящее время мальчик продолжает получать лечение дома, не посещает детский сад, требуется терапия минеральными ваннами в условиях санаторного лечения. Сильнейший шок сказался на психологическом состоянии ребенка, его родителей, а также младшего брата», — рассказали в пресс-службе суда.

Родители пострадавшего оценили размер компенсации сыну и им в пять миллионов рублей.

До этого продавец уже возместил стоимость прибора и выплатил компенсацию расходов — 30 тыс. рублей.

Ранее в Волгограде годовалый ребенок получил ожоги, опрокинув на себя мультиварку.

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