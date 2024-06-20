Москвичей попросили не выходить на улицу в непогоду

Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Предупреждение о плохих метеоусловиях появилось в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

В мэрии обратили внимание, что в отдельных районах города идет сильный ливень. Кроме того, фиксируются мощные порывы ветра.

До этого сообщалось, что городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. В мэрии предупредили москвичей об экстремальных погодных условиях в столице днем 20 июня.

На улицы города дополнительно привлекли перекачивающую технику дорожных служб. Приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

Тем временем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве прогнозируются условия для формирования смерча, хотя вероятность его образования остается небольшой. По его словам, специалисты следят за состоянием атмосферы и в случае необходимости смогут вовремя определить зарождение смерча.

При этом синоптик Александр Шувалов отмечал, что точно предсказать такое погодное явление, как смерч, почти невозможно. Вероятность возникновения смерча в Москве и области он оценил в 10-20%.

Ранее москвичам спрогнозировали дожди рекордной силы.