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В Москве ликвидировали около 20 тонн продукции из-за случаев ботулизма

Роспотребнадзор уничтожил около 20 тонн продукции на мусоросжигательном заводе

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Shutterstock

В Роспотребнадзоре Москвы сообщили, что в связи со случаями ботулизма было ликвидировано около 20 тонн продукции, передает РИА Новости.

Отмечается, что продукцию уничтожили на мусоросжигательном заводе.

На производствах, где готовят фасоль для салатов, из-за которых россияне массово заболели ботулизмом, нашли многочисленные нарушения. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. По данным ведомства, одно из предприятий находится в промзоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях.

По делу об отравлении арестовали гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова.

Следствие пришло к выводу, что Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу.

Ранее для отравившихся фасолью россиян открыли горячую линию.

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