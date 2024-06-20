В Москве 200 человек эвакуировали из ТЦ из-за «дыма» в сауне

В московском торговом центре «Солнцево Парк» во Внуковском поселении прошла эвакуация посетителей из-за ошибки человека, пришедшего в сауну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным спасателей, из ТЦ вывели около 200 человек после того, как некто рассказал о дыме в сауне на цокольном этаже комплекса. Пожарные приехали на место происшествия, но следов возгорания не нашли, и оказалось, что посетитель сауны просто принял пар за дым.

17 июня в районе Каширского шоссе на юге Москвы загорелось здание ГБУ «Жилищник». По данным МЧС, на месте происшествия работали более 70 специалистов и 21 единица техники. Специалисты спасли из горящего здания одного человека и потушили пламя.

14 июня в Москве горел дом в 1-м Боткинском проезде. Площадь пожара достигала 800 квадратных метров. Кроме того, у здания обрушилось кровля. Огонь удалось потушить.

Ранее в Краснодарском крае горел цех по производству матрасов.