Число скончавшихся во время хаджа в Мекке превысило тысячу человек

Число скончавшихся во время хаджа в священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Об этом сообщило агентство France Presse (AFP).

Во время хаджа стояла очень жаркая погода, которая и стала основной причиной гибели множество паломников и туристов.

До этого стало известно, что во время хаджа умерли четверо паломников из России. По данным РИА Новости, во время совершения обрядов хаджа скончались один мужчина и три женщины по естественным причинам, связанным с состоянием их здоровья и возрастом. Уточняется, что паломников захоронят в Мекке.

По словам источника агентства, случаи смерти среди паломников во время хаджа происходят регулярно и не являются чем-то необычным в силу того, что в трудное паломничество отправляются и пожилые люди, и те, кто имеют заболевания.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку, он начался в пятницу и продлится до среды. Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии фиксировал 17 июня температуру в +51,8℃ в Большой мечети в Мекке.

Ранее в России разгорелись дискуссии вокруг ношения никабов.