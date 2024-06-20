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Шеф-повар назвал лучший рецепт маринада для шашлыка

Повар Крюков: классический маринад лучше всего подойдет для шашлыка

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Shutterstock

Мясо для шашлыка можно замариновать классическим советским способом, для этого понадобятся уксус, лавровый лист, перец, горошек, соль и минеральная вода. Об этом рассказал шеф-повар компании «Винегрет» Анатолий Крюков, передает Pravda.Ru.

По его словам, мясо нужно оставить в маринаде на 12-24 часа, чтобы оно стало более мягким и сочным. При этом для мягких видов, например, свиной шеи или корейки барашка, будет достаточно 6-12 часов. Избежать размножение бактерий можно с помощью небольшого количества уксусной эссенции, добавил эксперт. Он также советует следить за температурой при жарке, чтобы избавиться от всех бактерий.

«Когда я для семьи готовлю шашлык, я обычно использую минеральную воду, добавляю красный базилик, соль, перец, лавровый лист и добавляю немного абхазской аджики — это густая аджика, которая на основе хмели-сунели, кориандра, кинзы, чеснока, соли и небольшого количества растительного масла. Она должна быть сухой, плотной. И за счет этого мясо маринуется так же быстро. Плюс острота специй не дает размножаться бактериям», — рассказал Крюков.

Шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин до этого говорил, что при выборе мяса для шашлыка важно оценить привлекательность его цвета и запах. Он также порекомендовал взять с собой перчатки, чтобы потрогать мясо и убедиться, что оно упругое и не водянистое.

Ранее гастроэнтеролог рассказала о последствиях для здоровья от переедания шашлыка.

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