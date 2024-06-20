Подконтрольный Киеву Херсон остался без света

Глава украинской военной администрации в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что Херсон остался без электроснабжения. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Херсон остался без света. Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам», — сообщил Прокудин.

Утром 20 июня украинское издание «Общественное» писало о взрывах в Херсоне. Также сообщалось о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

16 июня в «Укрэнерго» предупредили, что ближайшие полтора месяца будут сложными для энергосистемы Украины. Глава организации предупредил, что граждане страны будут сталкиваться с отключением света по вечерам, в часы пикового потребления.

Ранее на Украине заявили о невозможности восстановления всех энергоблоков до зимы.