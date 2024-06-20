Избивший беременную россиянку экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в 2023 году избивший беременную жительницу Якутии, уехал из СИЗО в зону спецоперации. Об этом в соцсетях сообщила правозащитная организация «Ты не одна, с тобой Якутия».

После избиения врачи зафиксировали у девушки переломы ребра, пальцев рук, порезы, повреждения головы. На фоне случившегося она потеряла нерожденного ребенка.

Местные сотрудники правоохранительных органов сначала игнорировали инцидент, но после поступивших жалоб в республиканскую прокуратуру изменили свое решение. Было возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Экс-боец «Вагнера» попал в СИЗО из-за обвинения в грабеже, но не понес наказания и за это преступление, так как отправился на СВО. В полиции пострадавшей жительнице сообщили, что по результатам экспертиз она сможет потребовать компенсацию морального вреда, который нападавший оплатит из денег за службу в зоне СВО. Однако гарантий всему этому нет.

11 июня расправившийся с пенсионеркой уральский маньяк досрочно вышел на свободу и уехал на СВО.

Ранее бойцы «Вагнера» вышли на улицы Москвы с кувалдой в руках.