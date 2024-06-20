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Дачников предупредили о риске заразиться геморрагической лихорадкой

Инфекционист Чепурнов: на даче есть риск заразиться геморрагической лихорадкой

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При проведении работ на даче существует высокий риск заражения геморрагической лихорадкой, которую передают грызуны. Об этом рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, передает Pravda.Ru.

«Геморрагическая лихорадка — это симптомокомплекс. Это те лихорадки или те инфекционные заболевания, как правило, вирусные, которые вызывают нарушение процесса или способности к свертыванию крови, что приводит к геморрагическим кровотечениям или к геморрагическим кровоизлияниям — каким-то таким признакам», — уточнил эксперт.

По его словам, заразиться данной болезнью можно во время сельскохозяйственных работ. Он уточнил, что число грызунов увеличивается в залежах сена или в копнах соломы, поэтому при контакте с этими предметами может быть усиление количества случаев заражения. При этом Чепурнов добавил, что в настоящее время число заболевших геморрагической лихорадкой снизилось.

В мае сообщалось, что дачники могут заразиться столбняком во время работ на своем участке, споры столбнячной палочки Clostridium tetani могут находиться в почве и сохранять жизнеспособность годами.

Ранее россиянам дали советы, как проводить малярные работы на даче.

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