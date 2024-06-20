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Мужчина поджег церковь в Нижегородской области из-за обиды на свою мать

В Нижегородской области задержали мужчину, который пытался сжечь храм

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Shutterstock

Житель Нижегородской области поссорился с верующей матерью и попытался поджечь местный храм. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

От рук поджигателя пострадала церковь в честь покрова Божьей Матери в Шахунье. Утром 20 июня 38-летний местный житель подошел к храму и кинул в стену здания бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, но огонь не распространился и быстро потух.

Затем о произошедшем узнали и в полиции. Правоохранители быстро поймали подозреваемого. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения признался, что захотел спалить церковь после ссоры с матерью.

По последним данным, против поджигателя храма СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.

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