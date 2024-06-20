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Спасатель рассказал, как выжить при попадании в обратное течение

Спасатель Дударев: при попадании в обратное течение лучше не сопротивляться

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Во время непогоды, шторма к водоемам приближаться нельзя, тем более – ходить по берегу моря во время больших волн, предупредил председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев. Если же волна сбивает и уносит в море, сопротивляться ей не нужно, рассказал он в беседе с 360.ru.

В море может унести обратное течение – это эффект, возникающий на море во время шторма с отходом от берега большого потока воды. Обычно это полоса шириной от 10 до 40 метров, справиться с которой очень сложно, отметил спасатель.

«Если попали туда, то не надо сопротивляться, а дождаться пока течение ослабнет, отплыть в сторону и возвращаться обратно уже по той волне, которая вынесет на берег», — посоветовал он.

Напомним, также спасатели советуют при попадании в обратную волну стараться плыть в сторону параллельно берегу. После выхода из волны уже можно двигаться к берегу. Специалисты подчеркивают, что купаться можно только при спокойном море в оборудованных местах. Подходить к водоему во время шторма ни в коем случае нельзя.

Ранее россиянам объяснили, как действовать, если морская волна сбила с ног.

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