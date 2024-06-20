В Краснодарском крае горит цех по производству матрасов

В поселке Березовый Краснодарского края горит цех по производству матрасов. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Огонь охватил 500 квадратных метров здания» , — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что открытое горение ликвидировано. На месте возгорания работают 38 человек и 10 единиц спецтехники.

Кадры пожара опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар». Отмечается, что столб черного дыма «изрядно встревожил» местных жителей.

До этого Telegram-канале «Жесть Белгород» сообщал, что на улице Корочанская в Белгороде загорелся склад.

Внутри склада загорелась резина. Спасатели уже приступили к ликвидации возгорания. Информация о причине случившегося уточняется.

20 июня на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области произошли взрыв и возгорание резервуара.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.