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Россия выделила тысячу бюджетных мест для обучения студентов из Вьетнама

Путин сообщил о выделении квоты в 1 тыс. бюджетных мест для обучения вьетнамцев

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские власти приняли решение выделить в 2025 году 1 тыс. бюджетных мест для обучения студентов, поступающих в вузы РФ из Вьетнама. Об этом во время разговора с премьер-министром республики Фам Минь Чинем рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тысячу бюджетных мест», — сообщил российский лидер.

Кроме того, в рамках гуманитарного сотрудничества между двумя странами в 2024 году в России пройдут Дни культуры Вьетнама. Путин также напомнил, что многие российские регионы, включая Москву и Санкт-Петербург активно сотрудничают с вьетнамскими провинциями.

Путин прибыл во Вьетнам в рамках официального визита вечером 19 июня. В Ханое российский лидер проведет переговоры со всеми четырьмя представителями вьетнамского руководства. Президент уже поговорил со своим коллегой То Ламом, который во время беседы заявил, что РФ неуклонно наращивает авторитет в мире.

Ранее сообщалось, что лимузин Путина заинтересовал жителей Вьетнама.

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