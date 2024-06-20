Доктор Мясников рассказал о влиянии группы крови на жизнь человека

Группа крови влияет на жизнь человека, его здоровье и чувствительность к определенным вирусам. В том числе есть вероятность, что от группы крови зависит IQ, заявил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Группа крови — а их, кстати, 35 — это определенный генетический материал, это то, что определяет генетическое наследие человека в том числе. И группы крови связаны со многими болезнями», — отметил врач.

В качестве примера он привел данные о том, что люди с первой группой крови меньше болеют коронавирусом, второй — чаще болеют раком желудка. Кроме того, людей с первой группой реже кусают насекомые, а у третьей и четвертой выше вероятность развития рака поджелудочной железы.

Чувствительность человека к бактериям и вирусам в зависимости от группы крови давно доказана, подчеркнул Мясников. К примеру, норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы.

Есть вероятность, что от группы крови зависит и интеллект человека, но, чтобы доказать это, необходимо провести качественные исследования, заключил доктор.

Напомним, также он отмечал, что от группы крови зависит длительность жизни человека. Всего существует 35 групп крови и более 300 возможностей их смешения.

Российские врачи ранее спасли младенца с редчайшей группой крови нулевого резуса.