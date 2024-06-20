Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Доктор Мясников рассказал о влиянии группы крови на жизнь человека

Доктор Мясников: группа крови определяет качество жизни людей

close
100%
Shutterstock

Группа крови влияет на жизнь человека, его здоровье и чувствительность к определенным вирусам. В том числе есть вероятность, что от группы крови зависит IQ, заявил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Группа крови — а их, кстати, 35 — это определенный генетический материал, это то, что определяет генетическое наследие человека в том числе. И группы крови связаны со многими болезнями», — отметил врач.

В качестве примера он привел данные о том, что люди с первой группой крови меньше болеют коронавирусом, второй — чаще болеют раком желудка. Кроме того, людей с первой группой реже кусают насекомые, а у третьей и четвертой выше вероятность развития рака поджелудочной железы.

Чувствительность человека к бактериям и вирусам в зависимости от группы крови давно доказана, подчеркнул Мясников. К примеру, норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы.

Есть вероятность, что от группы крови зависит и интеллект человека, но, чтобы доказать это, необходимо провести качественные исследования, заключил доктор.

Напомним, также он отмечал, что от группы крови зависит длительность жизни человека. Всего существует 35 групп крови и более 300 возможностей их смешения.

Российские врачи ранее спасли младенца с редчайшей группой крови нулевого резуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами