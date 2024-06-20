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Для отравившихся фасолью россиян открыли горячую линию

Роспотребнадзор открыл горячую линию для обращений отравившихся фасолью

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Для отравившихся фасолью из готовой еды и заболевших ботулизмом граждан РФ заработала специальная горячая линия, которую открыл Роспотребнадзор. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Роспотребнадзор напоминает покупателям о праве обратиться на горячую линию с заявлением о судебной защите их прав как потребителей», — говорится в сообщении.

Сделать это можно по телефону 8-800-555-49-43. Уточняется, что платить за звонок не придется.

Также в ведомстве рассказали, что несколько отравившихся граждан пошли на поправку: 14 пациентов выписали из московских больниц, одного — из стационара в Нижегородской области.

Напомним, на производствах, где готовят фасоль для салатов, из-за которых россияне массово заболели ботулизмом, нашли многочисленные нарушения. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции. По данным ведомства, одно из предприятий находится в промзоне, рядом со свалками отходов, в антисанитарных условиях.

По делу об отравлении арестовали гендиректора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина, главу отдела качества той же компании Елену Машкову, директора компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К» Карима Норматова.

Следствие пришло к выводу, что Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу.

Ранее стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.

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