Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку осудили за присвоенные деньги, которые она по ошибке получила от незнакомки

Во Владивостоке осудили женщину, которая не вернула полученные по ошибке деньги

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Жительница Владивостока случайно перевела незнакомке 1,5 млн рублей и засудила ее после отказа вернуть часть суммы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда.

Женщина поняла, что отправила крупную сумму на чужой счет, и попросила клиентку банка вернуть ей деньги. Та любезно согласилась, но перевела обратно лишь часть денежных средств.

Полмиллиона рублей россиянка оставила себе и перестала выходить на связь с пострадавшей. Последняя обратилась в суд с иском и доказала, что перевод произошел по ошибке, а значит адресат должен был вернуть всю сумму обратно.

Теперь женщина заплатит пострадавшей 707 тыс. рублей, с нее также взыскали судебные расходы и проценты за пользование чужими финансами.

Ранее стало известно, что сотрудница «Райффайзенбанка» переводила себе деньги со счетов иностранных вкладчиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами