Россиянку осудили за присвоенные деньги, которые она по ошибке получила от незнакомки

Жительница Владивостока случайно перевела незнакомке 1,5 млн рублей и засудила ее после отказа вернуть часть суммы. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда.

Женщина поняла, что отправила крупную сумму на чужой счет, и попросила клиентку банка вернуть ей деньги. Та любезно согласилась, но перевела обратно лишь часть денежных средств.

Полмиллиона рублей россиянка оставила себе и перестала выходить на связь с пострадавшей. Последняя обратилась в суд с иском и доказала, что перевод произошел по ошибке, а значит адресат должен был вернуть всю сумму обратно.

Теперь женщина заплатит пострадавшей 707 тыс. рублей, с нее также взыскали судебные расходы и проценты за пользование чужими финансами.

Ранее стало известно, что сотрудница «Райффайзенбанка» переводила себе деньги со счетов иностранных вкладчиков.