В Новосибирской области семейная пара морила голодом и истязала дочь знакомых

Семейная пара из Новосибирской области обвиняется в истязаниях ребенка, девочка гостила у друзей родителей, где ее морили голодом и избивали. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с 14 по 17 июня 10-летняя школьница находилась в гостях у знакомых своих родителей. В течение трех дней супруги, под присмотром которых остался ребенок, избивали девочку и лишали ее воды и пищи.

От побоев пострадавшая потеряла сознание и была доставлена в больницу, несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Супругов, подозреваемых в совершении преступления, задержали, возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет дана оценка действиям матери девочки, которая бросила дочь у знакомых.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге опекуна обвинили в истязании приемных детей. По версии следствия, местная жительница взяла под опеку 13-летнюю девочку и ее брата. После этого несколько месяцев она регулярно избивала новых членов семьи за мелкие провинности.

Ранее россиянин девять лет истязал собственных детей и отправился в колонию на 11,5 года.