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В Подмосковье школьница обходила лужу и попала под электричку

В Подмосковье 17-летняя девушка попала под электричку

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Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

В Московской области 17-летняя школьница попала под поезд, когда пыталась обойти лужу. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вблизи железнодорожной станции «Подлипки-Дачные» Ярославского направления Московской железной дороги. Электричка сбила 17-летнюю девушку, оказавшуюся на путях.

Как установили следователи, несовершеннолетняя пыталась обойти большую лужу, переходила железную дорогу в неположенном месте и не заметила приближающийся поезд. Спасти пострадавшую не удалось, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Тюменской области следователи устанавливают обстоятельства, при которых под поезд попала пожилая женщина. Инцидент произошел на станции Подъем Свердловской железной дороги. 80-летняя пенсионерка переходила железнодорожные пути и попала под поезд. Машинист, заметив на рельсах женщину, применил экстренные торможение, но избежать столкновения не удалось. Пострадавшую спасти не смогли. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее в Татарстане поезд сбил трех подростков на мотоциклах.

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