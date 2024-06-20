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Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА в Унечском районе Брянской области

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Унечского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

По данным губернатора Брянской области, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте в данный момент работают оперативные службы. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО.

19 июня директор по коммуникациям Запорожской атомной станции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Энергодаре, где расположена Запорожская ЗАЭС, в результате чего город остался без света.

До этого Минобороны России сообщило, что украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в одном из сел в Белгородской области фрагмент украинского снаряда пробил крышу дома.

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