Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Унечского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал он.

По данным губернатора Брянской области, в результате атаки никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте в данный момент работают оперативные службы. Богомаз поблагодарил российские подразделения ПВО.

19 июня директор по коммуникациям Запорожской атомной станции (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Энергодаре, где расположена Запорожская ЗАЭС, в результате чего город остался без света.

До этого Минобороны России сообщило, что украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в одном из сел в Белгородской области фрагмент украинского снаряда пробил крышу дома.