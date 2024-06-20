В Иране заявили, что ЦАХАЛ разрушил более 70% инфраструктуры Рафаха

Израильские военные операции привели к разрушению более 70% зданий в городе Рафах на юге палестинского анклава у границы с Египтом. Такие данные приводит иранское агентство Tasnim, ссылаясь на мэра города Ахмеда Суфи.

По информации градоначальника, израильские силы «систематически уничтожают» Рафах и прилегающие к нему лагеря беженцев. Так, последним примером этого стал полностью разрушенный район Аль-Сауди.

По данным Суфи, более 70% города и его инфраструктура были разрушены из-за мощных обстрелов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее армию Израиля уличили в применении фосфорных боеприпасов в Газе.