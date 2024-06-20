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Мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка

В России начнут проверять уровень русского языка у ряда мигрантов с сертификатом

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Илья Питалев/РИА Новости

Рособрнадзор займется случаями, когда у мигранта отсутствуют базовые знания русского языка, но при этом у него имеется действующий языковой сертификат. Эти изменения были внесены в приказ ведомства, который был выпущен 15 мая и утвержден Минюстом 19 июля 2024 года.

В рамках этого приказа Рособрнадзор вносит коррективы в список критериев риска при проверке соблюдения требований по сдаче экзаменов мигрантами для получения рабочего сертификата.

Перечень критериев указан в другом приказе ведомства от 13 июня 2023 года. Новый приказ дополняет его четвертым пунктом, который предусматривает учет ситуаций, когда орган исполнительной власти сообщает о том, что у мигранта нет минимальных знаний русского языка, несмотря на наличие у него соответствующего сертификата.

С начала 2014 года иностранные работники, прибывающие в Россию, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без такого сертификата им не выдадут рабочий патент, вид на жительство или гражданство.

В январе 2024 года МК опубликовала статью о компаниях, предлагающих помощь мигрантам при сдаче экзамена. Эти фирмы обещают успешный результат с вероятностью 95% за сумму от 6 до 12 тысяч рублей.

Ранее задувшего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта арестовали в Москве.

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