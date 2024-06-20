В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА погиб человек

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал поселок Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Дрон упал на частный дом, один человек погиб, сообщает Оперштаб в Telegram-канале.

По данным ЕДДС Славянского района, дрон упал на частный дом, который был полностью разрушен. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проводят разбор обломков.

«К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал также губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее военкор Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ.