Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА погиб человек

В Славянске-на-Кубани погибла женщина из-за падения дрона ВСУ на частный дом

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал поселок Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Дрон упал на частный дом, один человек погиб, сообщает Оперштаб в Telegram-канале.

По данным ЕДДС Славянского района, дрон упал на частный дом, который был полностью разрушен. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проводят разбор обломков.

«К сожалению, погибла жительница района. Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье», — написал также губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Ранее военкор Никита Цицаги погиб при атаке дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами