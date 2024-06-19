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Суд арестовал гендиректора «Кухни на районе» Лозина по делу о массовом отравлении

Суд отправил гендиректора «Кухни на районе» Лозина под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы избрал генеральному директору ООО «Локалкитчен» Антону Лозину меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таким образом, Лозин пробудет под домашним арестом до 15 августа 2024 года. Его обвиняют в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

19 июня аналогичную меру пресечения суд избрал главе отдела качества ООО «Локалкитчена» Елене Машковой и директору компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину.

Следствие пришло к выводу, что Лозин и другие фигуранты дела о массовом отравлении изготовили не менее 2336 порций блюда «Лобио», упаковали их в продали через онлайн-магазин «Самокат». Группа лиц действовала по предварительному сговору и нарушила требования безопасности к продуктам питания, что привело к госпитализации 120 человек, употребивших вышеуказанное блюдо в пищу. Врачи поставили пациентам диагноз «ботулизм».

Ранее стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики.

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