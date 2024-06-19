Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия атаки ВСУ по одному из районов Белгородской области

Гладков: жительница Березовки Борисовского района пострадала от обстрела ВСУ

close
100%
Настоящий Гладков' class="item-image" >
Телеграм-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Березовка Борисовского района, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинский боеприпас упал на территории частного дома, что привело к повреждению надворных построек. В жилом доме взрывной волной были выбиты окна, а осколки посекли кровлю и фасад.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

По его словам, с утра будет продолжен подомовой обход, чтобы собрать всю информацию о последствиях атаки со стороны ВСУ.

19 июня Гладков информировал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По словам главы региона, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Также осколками посекло 10 машин и 15 домов, отметил глава региона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами