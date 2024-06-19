Стали известны последствия атаки ВСУ по одному из районов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Березовка Борисовского района, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, украинский боеприпас упал на территории частного дома, что привело к повреждению надворных построек. В жилом доме взрывной волной были выбиты окна, а осколки посекли кровлю и фасад.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

По его словам, с утра будет продолжен подомовой обход, чтобы собрать всю информацию о последствиях атаки со стороны ВСУ.

19 июня Гладков информировал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадали двое мирных жителей. По словам главы региона, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт. Также осколками посекло 10 машин и 15 домов, отметил глава региона.

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