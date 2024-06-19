Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин после звонка неизвестного «инвестировал» в мошенника восемь миллионов рублей

В Башкирии мужчина перевел мошенникам восемь миллионов рублей

close
100%
Pixabay

Житель Башкирии отдал мошенникам восемь миллионов рублей. Об этом сообщает глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

Неизвестный позвонил мужчине и представился финансовым аналитиком, у которого есть большой опыт в сделках по инвестированию в разные проекты. «Специалист» предложил россиянину вложить деньги, и местный житель согласился. За время общения аферист выманил у пострадавшего крупную сумму. Как долго неизвестный контактировал с мужчиной, неизвестно.

«Обман под предлогом вкладов наносит людям наибольший материальный ущерб по сравнению с остальными видами мошенничества», – предостерег Мустафин.

Он призвал не верить обещаниям о быстром заработке и не переводить деньги незнакомым людям.

До этого на Урале молодого человека заподозрили в мошенничестве. По данным источника, он познакомился с дочерью местного предпринимателя, после чего она отдала новому возлюбленному 14 миллионов, которые взяла у отца. Наиболее вероятно, пострадавших было больше, так как юноша часто общался с девушками и представлялся им сыном мэра.

Ранее мошенники при помощи одного фото повесили на москвичку восемь кредитов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами