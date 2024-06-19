На ЗАЭС сообщили об уничтожении подстанции «Луч» в Энергодаре

Дроны-камикадзе Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты, заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

«Мы запитали город с ЗАЭС», — сказала Яшина.

До этого она сообщала, что Энергодар остался без света после атаки ВСУ по подстанции «Луч». Директор отмечала, что инцидент не окажет влияния на работу ЗАЭС.

17 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку у нее недостаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, из-за сложной траектории полета БПЛА нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила.

Ранее дроны ВСУ атаковали медико-санитарную часть в Энергодаре.