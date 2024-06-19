В Норвегии посадили бывшего командира ЧВК «Вагнер»

Бежавший в Норвегию экс-участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев приговорен к 120 дням тюрьмы. Об этом пишет The Barents Observer со ссылкой на приговор окружного суда Вестфола от 14 июня.

Медведева посадили за устроенную в баре драку в Ставерне.

13 февраля полиция объявила в розыск Андрея Медведева. Уроженца Томской области разыскивали по уголовной статье.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» незаконно пересек границу с Норвегией в январе 2023 года. В сентябре того же года его снова поймали на границе, но уже за попытку вернуться в Россию. Адвокат Медведева утверждает, что его подзащитный хотел «лишь найти место прошлого побега», но не собирался перебегать границу. Журналисты местных СМИ писали, что тот искал машину и планировал нелегально вернуться на родину.

Ранее суд избрал меру пресечения главе отдела качества «Локалкитчена».