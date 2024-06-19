Мэр Москвы: шквалистый ветер, ливень и смерч возможны в столице 20 июня

Москву 20 июня ожидает «очередное испытание экстремальными погодными условиями», прогнозируется шквалистый ветер, ливень и смерч. Об этом жителей столицы предупредил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«20 июня с 3 часов ночи до 22 часов вечера местами по городу ожидаются гроза, сильный ливень. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 м/с», — написал мэр, добавляя, что «с 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей».

Собянин призвал жителей столицы быть внимательными и аккуратными, а также по возможности не находится на улице.

До этого о возможных смерчах предупреждало городское управление МЧС РФ. В ведомстве также призвали автомобилистов снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать маневров.

Ожидается, что непогода сохранится в течение всех суток, при этом наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы.

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