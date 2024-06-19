Канада признала иранский КСИР террористической организацией

Канадские власти внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) в список террористических организаций. Об этом сообщил министр общественной безопасности страны Доминик Леблан, слова которого передает ТАСС.

«Наше правительство приняло решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций», — рассказал он.

Леблан добавил, что при принятии данного решения кабинет министров руководствовался Уголовным кодексом Канады. Как сказал министр, таким образом Оттава решила послать Тегерану сигнал о готовности «использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты» в борьбе с КСИР.

31 мая Европейский союз ввел санкции в отношении иранского министра обороны Мохаммада Аштиани. Причиной послужила военная помощь, которую Тегеран якобы оказал Москве.

Кроме того, рестрикции коснулись еще пяти физических лиц из Ирана и трех местных организаций. В том числе речь идет о КСИР.

За неделю до этого США ввели санкции против ряда иранских физических и юридических лиц, которых американские власти считают причастными к хакерским атакам. Рестрикции были наложены на две компании и четырех граждан Исламской Республики.

Ранее в КСИР не исключили пересмотра иранской ядерной политики.