Политолог назвал договор между Москвой и Пхеньяном серьезным шагом в отношениях стран

Визит президента России Владимира Путина в КНДР имеет очень большое значение и выводит отношения стран на совершенно новый уровень. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Владимир Шаповалов.

«Это не рядовая поездка, несмотря на то, что отношения между странами развиваются очень интенсивно и контакты двух лидеров происходят постоянно. Несмотря на то, что у нас очень насыщенная история отношений, и Россия была первой страной, признавшей суверенитет КНДР, несмотря на существующие экономические, политические, культурные отношения», — сказал он.

По его словам, эта поездка имеет большое значение, поскольку был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Политолог подчеркнул, что этот документ не имеет прецедентов в истории отношений стран.

«По сути, он устанавливает тесные партнерские отношения в самых разных сферах. Но самое важное — это то, что договор подразумевает готовность стран оказывать друг другу необходимую помощь в случае агрессии в отношении одной из сторон», — добавил Шаповалов.

По его мнению, это очень серьезный шаг вперед в отношениях России и КНДР в военно-политической сфере, которые развиваются интенсивно.

«Нужно подчеркнуть, что Россия не то что изолирована Западом, именно эту цель он ставил, а развивает и укрепляет отношения с самыми разными странами мира», — добавил он.

Шаповалов подчеркнул, что Россия является одним из центров мира, который поддерживает интенсивные дипломатические и политические отношения, а также укрепляет их с самыми разными странами.

«Российско-северокорейское партнерство — это еще один шаг вперед по укреплению мира, взаимной безопасности в регионе Восточной Азии и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал политолог.

При этом он отметил, что помимо военно-политических отношений партнерство России и Северной Кореи охватывает очень широкий перечень тем, в которые входят академические обмены, совместные научные проекты и туризм.

«Очень важным является трансграничное партнерство. В настоящее время экономические контакты России и Северной Кореи выходят на принципиально иной уровень, и Северная Корея становится важным экономическим партнером России», — заключил Шаповалов.