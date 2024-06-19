Суд избрал меру пресечения главе отдела качества «Локалкитчена»

Замоскворецкий суд Москвы избрал руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Елене Машковой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таким образом, Машкова освобождена из-под стражи в зале суда. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Днем 19 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова — первого обвиняемого по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

До этого в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве было изъято свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм.