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Суд избрал меру пресечения главе отдела качества «Локалкитчена»

Суд отправил главу отдела качества «Локалкитчена» Машкову под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы избрал руководителю отдела качества ООО «Локалкитчен» Елене Машковой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Таким образом, Машкова освобождена из-под стражи в зале суда. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Днем 19 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал повара Карима Норматова — первого обвиняемого по делу о массовом отравлении консервированной фасолью.

До этого в Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве было изъято свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм.

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