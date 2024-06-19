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Во Франции нарисовали граффити с обещанными Киеву истребителями Mirage в виде гробов

В Париже пояились граффити с обещанными ВСУ истребителями Mirage в виде гробов

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В Париже на здании рядом с офисом газеты Liberation появились граффити, изображающие французские истребители Mirage в виде гробов. Именно эти самолеты Франция пообещала передать Украине в рамках военной помощи, сообщается в материале издания.

По словам автора, граффити трудно не заметить по пути в редакцию. Пять одинаковых рисунков сделаны с помощью трафарета и изображают гроб с самолетными крыльями и хвостом, сверху стоит надпись: «Миражи для Украины».

В статье отмечается, что в редакцию позвонила с телефонного номера, зарегистрированного на Украине, девушка, которая представилась Мариной. Она сообщила, что нанесла на стены зданий в разных районах Парижа около 50 таких граффити и передала журналистам адреса этих мест. Интересно, что именно с этого номера журналисты получили оповещение об акции с гробами у Эйфелевой башни.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал отправку Украине истребителей Mirage 2000-5. Он пояснил, что эти самолеты должны помочь украинской армии лучше защищаться.

2 июня в Париже у Эйфелевой башни установили пять гробов, обернутых во французские флаги. В этот же день полицейские арестовали авторов этой экспозиции.

Ранее французский журнал показал карикатуру с гробом на тему передачи Киеву истребителей.

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