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Беспилотники ВСУ атаковали Энергодар

Директор ЗАЭС Яшина: Энергодар остался без света после атаки ВСУ по подстанции

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Энергодаре, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), в результате чего город остался без света, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, аварийное отключение электроэнергии произошло из-за попадания украинских беспилотников по подстанции «Луч».

«Весь Энергодар без света [остался] точно», — сообщила Яшина.

Она отметила, что инцидент не окажет влияния на работу ЗАЭС.

17 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация не называет виновных в ударах по ЗАЭС, поскольку у нее недостаточно информации для определения атакующей стороны. По его словам, из-за сложной траектории полета БПЛА нередко бывает невозможно выяснить, какая именно сторона их запустила. Не всегда помогают и обнаруженные обломки дронов, так как беспилотники могут быть самодельными, добавил он.

Ранее два человека пострадали при артобстреле водозабора в Энергодаре.

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