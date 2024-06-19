Мигрант, москвич и тверитянин отправятся в колонию за производство и торговлю мефедроном

В Рязани мигранта, москвича и тверитянина отправили в колонию за производство и торговлю мефедроном. Об этом сообщает «МВД медиа».

В 2022 году правоохранители накрыли нарколабораторию в частном доме в селе Кипчаково Кораблинского района. Там они задержали иностранца и москвича, которые занимались производством мефедрона. Позже стражи порядка поймали третьего члена преступной группировки, который выполнял функции межрегионального наркокурьера — им оказался житель Тверской области.

В ходе разбирательства все трое фигурантов уголовного дела признали свою вину в полном объеме. Рязанский областной суд назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Иностранцу дали 17 лет, москвичу 16,5 года, а тверитянину восемь лет.

Ранее плантацию опиума и нарколабораторию нашли в Херсонской области.