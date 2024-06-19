В квартире москвича обнаружили огнестрельное оружие и патроны

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве правоохранители обнаружили в квартире у 47-летнего мужчины огнестрельное оружие и патроны. Об этом сообщает «МВД медиа».

Сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о том, что у жителя района Метрогородок могут незаконно храниться оружие и боеприпасы. Подозреваемого задержали, а в его квартире на Открытом шоссе провели обыск.

Стражи порядка обнаружили в жилище револьвер системы Нагана, пистолет Макарова с внесенными самодельным способом изменениями, а также 273 патрона. Отмечается, что все оружие оказалось пригодным к использованию по назначению.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее житель Краснодарского края открыл стрельбу на центральном рынке и скрылся на велосипеде.