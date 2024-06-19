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На территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекине объявили ракетную опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Ракетную опасность объявили в нескольких районах Белгородской области. О возможной угрозе в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что сирены сработали в городе Белгороде и Белгородском районе. Также особый режим ввели на территории Шебекинского городского округа и в городе Шебекино.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — добавил Гладков, обращаясь к местным жителям.

19 июня украинские военнослужащие обстреляли город Шебекино, в результате чего ранения получили двое мирных граждан — мужчина и женщина. У первого были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранения спины, а у второй — осколочное ранение ноги.

Также губернатор Белгородской области рассказал, что во время атаки 15 частных жилых домов и один многоквартирный дом получили повреждения. Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон местной линии электропередачи (ЛЭП) и 10 автомобилям.

До этого обстрелу со стороны украинских войск подвергся белгородский город Грайворон. Несколько выпущенных ВСУ снарядов попали в частное домовладение, после чего здесь начался пожар.

Ранее украинский дрон атаковал «КамАЗ» и два комбайна в Белгородской области.

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Обстрелы Белгородской области
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