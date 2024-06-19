ВИЧ-инфицированный россиянин заманил в подъезд и изнасиловал несовершеннолетнюю

Россиянина с ВИЧ подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Инцидент произошел в Ленинском районе Ижевска. По версии следствия, мужчина обманом заманил в подъезд пострадавшую, после чего угрожал и изнасиловал. Известно, что с несовершеннолетней он знаком не был.

«Указанными действиями мужчина поставил потерпевшую в опасность заражения ВИЧ-инфекцией», – поделились в ведомстве.

Следователи также полагают, что россиянин похищал мобильные телефоны и другие вещи у людей в барах.

На данный момент мужчина находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе статьям об изнасиловании и грабеже. В рамках закона предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

До этого в Подмосковье детского врача обвинили в домогательствах в отношении 16-летней девушки. По версии следователей, он приставал к пациентке. На данный момент специалисты СК выясняют, пострадали ли другие дети.

Ранее троих подростков задержали за изнасилование девочки из-за ее религиозной принадлежности.