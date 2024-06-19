В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении инфраструктурных объектов

Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали объекты инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Повреждены <…> инфраструктурные объекты», — написал он.

По его словам, никто не пострадал.

В 17:17 по московскому времени на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

17 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удары по расположению Вооруженных сил Украины и их боевой технике в районах населенных пунктов Марганец и Покровск Днепропетровской области.

15 июня Минобороны РФ информировало, что российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 MLRS американского производства в Днепропетровской области.

Ранее депутат Рады вышла на трибуну парламента с флажком России.