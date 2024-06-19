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В Москве изъято свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм

Роспотребнадзор изъял свыше 60 тонн продукции, которая может вызвать ботулизм

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Shutterstock

Московский Роспотребнадзор изъял более 60 тонн продукции, которая может спровоцировать ботулизм. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В связи с регистрацией в Москве случаев ботулизма проводятся противоэпидемиологические мероприятия. В ходе эпидрасследования выявлены нарушения правил технических регламентов и прекращена деятельность 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию», — следует из сообщения.

Отмечается, что данная партия продукции не была допущена до приготовления.

Днем 19 июня депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что вспышка ботулизма в нескольких городах России говорит о последствиях запрета на проверки бизнеса.

В этот же день заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сказал, что наказанием виновных во вспышке ботулизма в городах России ограничиваться нельзя.

В Москве с подозрением на ботулизм за медпомощью обратились 227 человек, вспышки фиксируются также в Казани и Нижнем Новгороде. Эксперты выяснили, что причиной вспышки стала консервированная фасоль. Роспотребнадзор остановил работу девяти предприятий и изъял 172 тонны опасной продукции, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее следователи задержали четвертого фигуранта по делу о массовом отравлении людей.

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