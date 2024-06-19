Город в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение спины. Пострадавший был госпитализирован в одну из больниц Белгорода.

«Женщина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в травмпункт», — написал Гладков.

Он отметил, что после обстрела были выявлены повреждения окон, фасадов и кровли в 15 частных домах и одном многоквартирном. Кроме того, осколками посекло 10 машин. Также ВСУ повредили линию электропередачи.

Днем 19 июня сообщалось, что ВСУ ведут обстрел Шебекинского городского округа и города Шебекино. МЧС по Белгородской области призвало жителей спуститься в подвал.

16 июня стало известно, что ВСУ использовали французскую авиабомбу AASM НAMMER при ударе по жилому многоквартирному дому в Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда.

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