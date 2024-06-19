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Стало известно о попытке фигурантов дела об отравлении в Москве уничтожить улики

СК РФ: фигуранты дела о массовом отравлении в Москве пытались уничтожить улики

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Максим Блинов/РИА Новости

Фигуранты дела о массовом отравлении жителей Москвы едой из службы доставки пытались уничтожить улики, свидетельствующие об их вине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление следователя, сделанное в ходе заседания в Замоскворецком районном суде российской столицы.

«Прошу приобщить показания свидетелей о том, что фигуранты дела пытались уничтожить вещественные доказательства», — сказала она.

Также, по словам следователя, повара компании «Савон-К» Карима Норматова задержали в подмосковном аэропорту Жуковский при попытке скрыться. Однако мужчина не согласился с этими обвинениями. Он объяснил, что не собирался бежать и работодатель просто на время отпустил его домой.

В июне в Москве с подозрением на ботулизм за медицинской помощью обратились 227 человек. Кроме того, очаги заражения зафиксировали в Казани и Нижнем Новгороде.

Как выяснилось, причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. При этом производством некачественной фасоли занимается уже упомянутая компания «Савон-К». 19 июня суд арестовал повара этой компании Карима Норматова, который стал первым обвиняемым по соответствующему делу.

До этого Роспотребнадзор приостановил работу девяти предприятий, а также изъял 172 тонны опасной продукции. Подробнее о массовом отравлении в Москве и других городах страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали о главной опасности при заражении ботулизмом.

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