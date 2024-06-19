Задувшего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта арестовали в Москве

В Москве арестовали иностранца, который задул свечи в храме и совершил нападение на прихожанку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, Зюзинский суд отправил 20-летнего Аскара Бутаева в СИЗО до 18 августа. На заседании мужчина появился с переводчиком в связи с тем, что очень плохо говорит по-русски. Отмечается, что в России он нигде не работал и не смог объяснить, чем занимался.

Уголовное дело завели на мигранта из Республики Таджикистан, который 18 июня «с целью оскорбления религиозных чувств православных» задул свечи на поминальном столе в одной из церквей Москвы и напал на прихожанку из-за того, что та сделала ему замечание.

Позже стало известно, что у злоумышленника был сообщник, который снял задувание свечей на камеру. Одна из прихожанок это заметила и напомнила им, что в храме нельзя снимать видео и фото без благословления настоятеля.

Ранее пьяный россиянин в одних шортах ворвался в храм и пытался пройти к алтарю.