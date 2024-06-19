Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Задувшего свечи в храме и напавшего на прихожанку мигранта арестовали в Москве

Shot: в Москве арестовали мигранта, задувшего свечи в храме

В Москве арестовали иностранца, который задул свечи в храме и совершил нападение на прихожанку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, Зюзинский суд отправил 20-летнего Аскара Бутаева в СИЗО до 18 августа. На заседании мужчина появился с переводчиком в связи с тем, что очень плохо говорит по-русски. Отмечается, что в России он нигде не работал и не смог объяснить, чем занимался.

Уголовное дело завели на мигранта из Республики Таджикистан, который 18 июня «с целью оскорбления религиозных чувств православных» задул свечи на поминальном столе в одной из церквей Москвы и напал на прихожанку из-за того, что та сделала ему замечание.

Позже стало известно, что у злоумышленника был сообщник, который снял задувание свечей на камеру. Одна из прихожанок это заметила и напомнила им, что в храме нельзя снимать видео и фото без благословления настоятеля.

Ранее пьяный россиянин в одних шортах ворвался в храм и пытался пройти к алтарю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами